Oro opera estable mientras que paladio supera umbral de los US$ 1,500

El oro se mantiene en un rango estrecho este martes antes de un testimonio en el congreso de Estados Unidos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, (FED) mientras que el paladio caía después de superar por primera vez la barrera de los US$ 1,550 la onza ante un empeoramiento de los suministros.

El oro al contado cotizaba estable a US$ 1,326 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos también operaban planos en US$ 1,328.10 la onza por la estabilidad del dólar.

En tanto, el precio del paladio, que alcanzó más temprano los US$ 1,554.50 por onza, bajaba un 0.5 % a US$ 1,534 a las 1116 GMT.

El metal usado como autocatalizador en vehículos a gasolina ha aumentado su precio más de 21 % en lo que va del año ante un déficit sostenido de la oferta.

El presidente de la FED, Jerome Powell, ofrecerá más tarde en el día un testimonio sobre la política monetaria de Estados Unidos y el estado de la economía ante la Comisión de Bancos del Senado.

En otros metales preciosos, la plata cayó 0.2 % a US$ 15.86 por onza, mientras que el platino bajaba 0.4 % a US$ 845.50, retrocediendo desde su nivel más alto desde principios de noviembre de US$ 857.50.