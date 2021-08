Los precios del oro caían levemente este lunes debido a que el dólar se mantenía estable, aunque los menores temores a una próxima reducción de estímulos de la Reserva Federal y la preocupación por la variante Delta del coronavirus mantenían al lingote cerca de máximos de una semana.

El oro al contado bajaba un 0.3% a US$ 1,774 la onza, a las 1102 GMT, tras tocar su cota más alta desde el 6 de agosto -a US$ 1,782.40- más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.1% a US$ 1,776.70 la onza.

El dólar ganaba un 0,1% ante una cesta de destacadas monedas, impulsado por decepcionantes datos de actividad económica mensual de China.

“Estamos viendo una pequeña reversión en los precios del oro después de un fuerte repunte el viernes, lo que probablemente sea bastante natural, considerando también el hecho de que el dólar está un poco más fuerte”, dijo el analista Ole Hansen, de Saxo Bank.

“Es posible que el mercado haya empezado a reajustarse después de débiles datos de confianza que se conocieron antes de las minutas de la Fed y Jackson Hole. Pero en este momento, estamos en un período de consolidación entre el soporte de US$ 1,750 a la baja y US$ 1,790 al alza”, agregó.

El oro subió un 1.5% el viernes después de que datos mostraron que la confianza del consumidor estadounidense cayó bruscamente a principios de agosto a su nivel más bajo en una década, lo que calmó los temores de los inversores a que la Fed esté cerca de una decisión sobre cuándo reducir su estímulo.

La atención está puesta ahora en las minutas de la reunión de julio de la Fed, que se publicarán el miércoles, y los comentarios del presidente Jerome Powell el martes que podrían arrojar más luz sobre la política monetaria de Estados Unidos.

En otros metales preciosos, la plata caía un 1%, a US$ 23.50 la onza; el platino bajaba un 1.5%, a US$ 1,011 y el paladio cedía un 1.1% a US$ 2,621.72.