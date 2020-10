Los precios del oro operaban estables este martes, sobre el nivel de US$ 1,900, mientras los inversores esperaban una mayor claridad sobre si se aprobará un nuevo paquete de estímulo por el coronavirus en Estados Unidos antes de la elección presidencial del próximo mes.

A las 0925 GMT, el oro al contado ganaba un 0.1% a US$ 1,906.26 la onza, en tanto, los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.1% a US$ 1,909.60.

El índice dólar cedía un 0.2% frente a una cesta de rivales, lo que brindaba respaldo al oro al hacerlo menos costoso para los tenedores de otras monedas.

“La atención de los inversores está en el nuevo paquete de ayuda para la economía estadounidense, si se aplicará con éxito antes de las elecciones”, dijo el analista de Commerzbank Eugen Weinberg.

“Las elecciones estadounidenses son en sí mismas muy importantes. El mercado también está (evaluando) las posibilidades de cada candidato y su impacto en la política monetaria en el futuro”.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, “continuaron reduciendo sus diferencias” sobre el paquete, dijo el portavoz de Pelosi, Drew Hammill.

El oro, que ha subido casi un 26% en lo que va del año, tiende a beneficiarse de las medidas de estímulo de los bancos centrales porque es visto como una cobertura contra la inflación y la depreciación de la moneda.

Entre otros metales preciosos, la plata sumaba un 0.3% a US$ 24.57 la onza y el platino bajaba un 0.1% a US$ 855.26, mientras que el paladio ganaba un 0.2% a US$ 2,348.39.