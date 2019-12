Los precios del oro subían levemente el jueves, debido a que señales contradictorias de Washington y Pekín prolongaban la incertidumbre sobre un acuerdo comercial, un día después de que comentarios positivos sobre las negociaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, golpearon al lingote.

El oro tocó el miércoles los US$ 1,484, su mayor nivel desde el 7 de noviembre, pero cerró con pérdidas después de que Trump dijo que las negociaciones comerciales con China iban “muy bien”.

El mandatario estadounidense pronunció estas palabras un día después de minar las esperanzas de una solución a la disputa comercial al decir que el acuerdo podría tener que esperar hasta después de la elección presidencial de noviembre de 2020.

El oro al contado ganaba un 0.04%, a US$ 1,475.58 la onza, a las 09:25 (GMT), mientras que los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.6%, a US$ 1,474,9 la onza.

“Trump mencionó que está feliz de esperar un año para que se cierre el acuerdo comercial con China y no estamos seguros de si la parte inicial ya está lista y eso es lo que todos quieren saber”, dijo Brian Lan, de la correduría GoldSilver Central de Singapur.

“El oro siempre ha tenido el estatus de activo de refugio y la gente lo conserva cuando no sabe qué va a pasar. El dólar se ha debilitado un poco y eso también ha ayudado a empujar los precios en este momento”, agregó.

El índice dólar extendía sus pérdidas y caía un 0.14%, lo que volvía al oro más barato para los inversores que operan con otras monedas.

Entre otros metales preciosos, el paladio ganaba un 0.1%, a US$ 1,871.00 la onza, luego de tocar un máximo de US$ 1,874.50; la plata subía un 0.4%, a US$ 16.89, y el platino avanzaba un 0.1%, a US$ 896.