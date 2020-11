El precio del oro bajaba este lunes, después de que el laboratorio AstraZeneca inyectó un renovado optimismo en la carrera por la vacuna del COVID-19, impulsando el apetito por activos más riesgosos y contrarrestando el apoyo que daba al lingote la debilidad del dólar.

A las 0952 GMT, el oro al contado cedía un 0.1%, a US$ 1,868.26 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.3% a US$ 1,866.80 la onza.

La compañía británica AstraZeneca dijo que su vacuna podría tener alrededor de un 90% de efectividad sin efectos secundarios graves.

“El hecho de que tengamos tres resultados de vacunas que son extremadamente positivos está manteniendo bajo presión al oro en el corto plazo e impidiendo cualquier tipo de rebote significativo”, dijo Craig Erlam, analista de OANDA.

Los positivos avances de las vacunas llevaban a los inversionistas a apostar por una recuperación económica mundial más acelerada, haciendo subir a las acciones.

No obstante, las pérdidas del oro eran limitadas por la debilidad del dólar, que daba atractivo al lingote para los tenedores de otras monedas.

En otros metales preciosos, la plata caía un 0.3% a US$ 24.07 la onza; el platino ganaba un 0.4% a US$ 949.31 y el paladio mejoraba un 0.2% a US$ 2,331.31.