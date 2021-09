Los precios del oro caían levemente el jueves, debido a que el alza del dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos reducían su atractivo, mientras los inversores ponían su atención en la reunión de la Reserva Federal (Fed) de la próxima semana a la espera de pistas sobre el inicio de la reducción de estímulos.

A las 08:59 GMT, el oro al contado caía un 0.5% a US$ 1,784.35 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.5% a US$ 1,785.10.

El índice dólar ganaba un 0.2%, aumentando el costo de comprar el lingote para los tenedores de otras monedas.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) se reúne el 21 y 22 de septiembre. Un creciente número de autoridades han expresado su apoyo a una reducción de las compras de activos del banco central este año.

“Hay muchos miembros en el FOMC que están a favor de comenzar la reducción de estímulos este año y, por lo tanto, la perspectiva para el oro no es positiva”, dijo el analista Peter Fertig, de Quantitative Commodity Research, y agregó que es poco probable que los datos recientes que muestran que la inflación estadounidense se desaceleró el mes pasado vayan a llevar a que se posponga el ajuste.

Un menor estímulo del banco central tiende a elevar los rendimientos de los bonos, lo que aumenta el costo de oportunidad de tener oro, que no devenga intereses. También ayuda a impulsar el dólar, lo que pesa aún más sobre el lingote.

Pero “el estímulo decreciente no será favorable para las acciones y el oro podría ser uno de los beneficiarios del dinero que sale del mercado de valores”, dijo Vincent Tie, gerente de ventas del operador de Singapur Silver Bullion.

“Con una Fed que se espera que comenzará a reducir sus estímulos en diciembre, podríamos ver precios del oro más altos en el cuarto trimestre de 2021”.

Los analistas de ANZ también dijeron en una nota que los rendimientos reales negativos y las expectativas de inflación deberían respaldar la demanda de inversión en oro, a pesar de que la Fed señale que la reducción de estímulos y las alzas de tasas están a la vuelta de la esquina.

Entre otros metales preciosos, la plata retrocedía un 1.1% a US$ 23.57 la onza, mientras que el paladio subía un 1.5% a US$ 2,033.61 y el platino bajaba un 0.7% a US$ 940.86.