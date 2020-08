Los precios del oro caían este viernes, debido a que un repunte de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la estabilidad del dólar provocaron una liquidación tras el fuerte retroceso desde máximos récord, por lo que el lingote se encamina a su primera caída semanal desde principios de julio.

El oro al contado bajaba un 0.2% a US$ 1,948.27 la onza a las 1032 GMT. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos retrocedían un 0.6% a US$ 1,957.60 la onza.

Tras haber alcanzado un máximo récord el viernes pasado de US$2.072,50 y luego de subir por nueve semanas seguidas, el lingote ha perdido más de un 4% en lo que va de la semana.

El oro está presionado por el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años a su nivel más alto desde el 24 de junio, dijeron analistas. Los mayores retornos aumentan el costo de oportunidad de mantener activos que no rinden, como los lingotes.

El oro también ignoró en gran medida los datos económicos del principal consumidor, China, que no cumplió con las expectativas del mercado, y los datos que mostraron que la economía de la zona euro sufrió su contracción más profunda en registros en el segundo trimestre.

Entre otros metales, la plata caía un 3.4% a US$ 26.62 la onza y se encaminaba a romper una racha ganadora de nueve semanas al registrar una baja semanal del 6%. El platino bajaba un 1% a US$ 947.66 la onza, y el paladio cedía un 0.5% a US$ 2,156.28 la onza.