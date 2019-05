Oro cae a mínimo de una semana después de que FED descartó rebaja de tasas

El oro bajó hasta su mínimo en una semana este jueves, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) acabó con las expectativas de una posible rebaja de las tasas de interés en el corto plazo y por una falta de demanda física en Asia.

A las 1018 GMT, el oro al contado perdía un 0.4% a US$ 1,270.86 por onza, tras caer a US$ 1,269.69, su mínimo desde el 24 de abril. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.9% a US$ 1,272.70 la onza.

La FED cumplió con las expectativas de la mayoría de los actores del mercado y dejó sin cambios las tasas referenciales el miércoles. No obstante, los inversores se sorprendieron por el énfasis de la entidad en que no ve razones sólidas para evaluar un recorte pronto, haciendo referencia a la continua creación de empleo y al crecimiento económico.

Unas tasas más altas aumentan el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses, e impulsan al dólar, encareciendo el oro para los inversores en otras divisas.

En dicho contexto, el oro perdió cerca de un 0.5% en la víspera, su mayor caída diaria desde el 16 de abril, después de que el comunicado de la FED impulsó al dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Afshin Nabavi, vicepresidente senior de MKS SA, destacó igualmente que "el mercado del Lejano Oriente está bastante cerrado, ya que Japón y China estarán fuera casi toda la semana y no estamos viendo mucha demanda en esa parte del mundo".

Los dos principales centros asiáticos están cerrados por festividades. La operaciones en China se reanudarán el lunes, mientras que en Japón lo harán el martes.

En otros metales preciosos, la plata operaba estable a US$ 14.67 la onza, cerca del mínimo de más de cuatro meses tocado el miércoles; el platino cedía un 0.5% a US$ 859.40 y el paladio perdía un 0.7% a US$ 1,343.55.