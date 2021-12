Los precios del oro retrocedían el miércoles desde un máximo de más de un mes que tocaron en la sesión previa, debido a que la apreciación del dólar y el apetito por los activos de mayor riesgo golpeaba a la confianza en el lingote.

A las 10:22 GMT, el oro al contado perdía un 0.3% a US$ 1,800.02 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.6% a US$ 1,800.

“El principal impulsor del mercado es la caída que se observó en el euro-dólar, el dólar se está fortaleciendo y esto no es lo mejor para el oro”, dijo Carlo Alberto De Casa, analista de mercado de Kinesis.

El dólar subía un 0.2% a su nivel más alto desde el 22 de diciembre, aumentando el costo del oro para los compradores que tienen otras monedas, mientras que las acciones europeas operaban al alza por tercera sesión consecutiva, cerca de un máximo histórico que tocaron el mes pasado.

A pesar del aumento de los casos de Ómicron, los inversores esperan ver si la Reserva Federal de Estados Unidos elevará las tasas de interés tres veces el próximo año, dijo De Casa, y agregó que las políticas del banco central también serán un motor del mercado en 2022.

Las tasas más altas aumentan los rendimientos de los bonos, lo que hace que los lingotes sean menos atractivos debido a que no rinden intereses.

Los precios del oro están en camino de su mayor caída anual desde 2015, habiendo perdido casi un 5% hasta ahora.

“La caída anual del oro este año se debió en gran parte a la subida del dólar estadounidense, impulsada por las apuestas de que la inflación obligaría a la Fed a inclinarse hacia una política monetaria de línea dura”, dijo Han Tan, analista jefe de mercado de Exinity.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.2% a US$ 23.03, el platino cedía un 1% a US$ 966.50 y el paladio bajaba un 1.9% a US$ 1,952.06.