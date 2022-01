Los precios del oro caían el lunes debido a que mayores rendimientos de los bonos y una remontada de las acciones mellaban el atractivo del metal como refugio seguro, apartándolo desde un máximo de seis semanas que tocó previamente en la sesión.

A las 10:16 GMT, el oro al contado caía un 0.1% a US$ 1,826.92 la onza, luego de tocar su cota más alta desde el 22 de noviembre a US$ 1,831.62. Los futuros del oro en Estados Unidos perdía casi un 0.1% a US$ 1,827.40.

“El pequeño retroceso en los precios del oro probablemente es impulsado por la confianza en el riesgo, según lo medido por el alza de los mercados de valores”, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

Staunovo espera que el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos y la disminución de la inflación en el país en el transcurso de 2022 pesen sobre los precios del oro y pronostica un valor de US$ 1,650 la onza a fines de año.

El lingote caía a pesar de que el índice del dólar se mantenía cerca de los mínimos de un mes que tocó el viernes.

El analista Peter Fertig de Quantitative Commodity Research destacó el aumento de los rendimientos de los bonos en Europa y dijo que los días festivos en algunas partes de Europa producían bajos volúmenes de negociación, exagerando así los movimientos de precios.

Los precios del oro terminaron 2021 con una caída del 3.6%, la mayor baja anual desde 2015, debido a que las economías comenzaron a recuperarse de la crisis del coronavirus.

A pesar del aumento de los casos de coronavirus, las muertes y hospitalizaciones por la variante ómicron son comparativamente bajas, lo que lleva a muchos gobiernos a no implementar confinamientos.

Entre otros metales preciosos, la plata operaba con pocos cambios a US$ 23.27 la onza, el platino subía un 1.76% a US$ 979.44 y el paladio ganaba un 0.8% a US$ 1,906.77.