Los precios del oro caían a cerca de un mínimo de una semana este jueves, lastrados por el avance del dólar y debido a que las crecientes esperanzas de una recuperación económica avivaban el apetito por los activos de riesgo.

El oro al contado perdía un 0.4% a US$ 1,934,16 la onza a las 0930 GMT, luego de tocar un mínimo de US$ 1,926.99. Los futuros del oro en Estados Unidos retrocedían un 0.2% a US$ 1,940.30.

“El oro se están concentrando con más fuerza en la relación con el dólar y la remontada del dólar claramente le ha restado algo de brillo al oro”, dijo el analista independiente Ross Norman.

El índice dólar subió por tercera sesión consecutiva contra una cesta de monedas, lo que vuelve al lingote más costoso para los tenedores de otras divisas.

Un sondeo de la industria mostró que la recuperación de la actividad del sector de servicios de China se extendió a un cuarto mes consecutivo en agosto, lo que animó las apuestas a una recuperación luego de la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus.

Los inversores ahora esperan el reporte de solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos más adelante en el día, así como las cifras de empleo el viernes, para buscar pistas sobre la salud de la mayor economía del mundo.

En su reporte Libro Beige, la Reserva Federal (Fed) subrayó que la actividad de negocios y el empleo en Estados Unidos repuntaron levemente a fines de agosto, pero el crecimiento económico fue débil en general debido a que brotes de COVID-19 dificultaban las reaperturas.

El oro ha ganado cerca de un 28% en lo que va del año, ayudado por la política monetaria ultraexpansiva adoptada por los grandes bancos centrales para combatir con el daño económico causado por la pandemia.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 1.5% a US$ 27.09 la onza, mientras que el platino subía un 0.3% a US$ 908.30 y el paladio ganaba un 3.4% a US$ 2,323.22, luego de tocar su mayor nivel desde el 28 de julio.