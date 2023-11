El oro caía el martes a mínimos de casi dos semanas debido a la fortaleza del dólar, con los operadores a la espera de las señales sobre las tasas de interés que darán esta semana las autoridades de la Reserva Federal.

El oro al contado bajaba un 0.5% a US$ 1,967.09 la onza a las 1050 GMT, su nivel más bajo desde el 25 de octubre. Los futuros del oro estadounidense perdían un 0.8% a US$ 1,973.50.

El índice dólar ganaba un 0.4%, encareciendo el lingote para los compradores extranjeros.

Carlo Alberto De Casa, analista de mercado de Kinesis Money, dijo que el mercado del oro está a la espera de que el banco central de Estados Unidos emita nuevas señales moderadas antes de que pueda continuar la subida, y añadió que los precios se estaban consolidando tras caer en territorio de sobrecompra.

El oro ganó más de un 7% en octubre, ya que el conflicto de Oriente Medio impulsó la demanda de refugio.

Los inversores esperan ahora una serie de discursos de responsables de la Fed esta semana, con la atención puesta en el presidente Jerome Powell, que hablará el miércoles y el jueves.

Los inversores ven un 90% de probabilidades de que la Fed deje las tasas sin cambios en su reunión de diciembre, y casi un 80% de que introduzca un recorte ya en junio del año que viene, según la herramienta FedWatch de CME.

Sin embargo, el presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo que el banco central probablemente tenga más trabajo por delante para controlar la inflación.

Mientras, la plata al contado caía un 1.6% a US$ 22.66 la onza y el platino cedía un 0.7% a US$ 899.10. El paladio perdía un 1.3% a US$ 1,092.22 y acumula un derrumbe del 39% en lo que va de año.