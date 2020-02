Los precios del oro llegaron a perder un 1% el lunes, tras tocar un máximo de casi cuatro semanas, en una jornada en la que el banco central chino inyectó liquidez en los mercados y rebajó las tasas de interés para ayudar a respaldar una economía afectada por el brote de un coronavirus.

Las autoridades chinas se comprometieron a usar variadas herramientas de política monetaria para garantizar que la liquidez siga siendo razonablemente amplia en medio del brote del virus en Wuhan, que se ha cobrado la vida de 361 personas hasta la fecha.

El oro al contado llegó a perder un 1%, pero a las 0819 GMT cedía un 0.8%, a US$ 1,577.38 la onza. Más temprano llegó a tocar su máximo desde el 8 de enero, a US$ 1,591.46.

Los futuros del metal dorado en Estados Unidos restaban un 0.4%, a US$ 1,581.70.

“El hecho de que el Banco Popular de China esté sosteniendo [el impacto del virus] está haciendo caer al oro”, dijo Stephen Innes, estratega jefe de mercado de AxiCorp.

“[...] Pero habrá repercusiones en el largo plazo, ya que el 50% de China está cerrada esta semana y habrá un desplome en la producción y el consumo”, indicó.

El dólar se afirmaba frente a una cesta de seis destacados rivales, encareciendo el lingote para los tenedores de otras divisas.

En otros metales preciosos, el paladio perdía un 0.2%, a US$ 2,273.78 la onza; la plata bajaba un 1.4%, a US$ 17.78; y el platino cedía un 0.1%, a US$ 955.53.