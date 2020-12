Los precios del oro subían el martes, mientras el dólar se debilitaba tras la aprobación de cheques más altos de alivio por el coronavirus por parte de la Cámara de Representantes, aunque la mejora del apetito por el riesgo los mantenían por debajo del máximo de una semana de la última sesión.

A las 10:04 (GMT), el oro al contado ganaba un 0.6%, a US$ 1,882,26 la onza. El lunes llegó a trepar un 1.3% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó un paquete de estímulo por US$ 2.3 billones.

Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.3%, a US$ 1,886.20 la onza.

“El oro está operando técnicamente también por el apoyo subyacente de un dólar más débil ante la perspectiva de que se distribuya un cheque aún mayor a los consumidores estadounidenses”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

“Estamos entrando a 2021 con algo de nerviosismo, ya que tenemos las bolsas con niveles elevados y (por) perspectivas de estímulo adicional frente a la expectativa de que la vacuna empiece a mejorar el panorama económico (...) pero en general eso no ha reducido el apetito por los metales de refugio”, agregó.

Las acciones europeas extendían su avance de fin de año, mientras el índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cedía un 0.3% por esperanzas de un paquete de estímulo expandido en Estados Unidos antes de que el Senado vote sobre los cheques de alivio por US$ 2,000 contra el COVID-19.

La mejora del lingote se veía limitada por una maratoniana campaña de vacunación contra el coronavirus en la zona euro, que mejoraba las perspectivas de crecimiento global en 2021.

En otros metales preciosos, la plata subía un 0.6%, a US$ 26.32 la onza; el platino ganaba un 1.1%, a US$ 1,041.89; y el paladio trepaba un 1.8%, a US$ 2,364.46.