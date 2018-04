Odebrecht enfrenta dificultades para conseguir préstamos de cara a vencimiento de bonos

La brasileña Odebrecht SA aún no consigue los nuevos préstamos que ha solicitado para cumplir con el pago de bonos que vencen la próxima semana, dijeron cuatro fuentes con conocimiento del tema, lo que plantea la posibilidad de un incumplimiento que active pagos anticipados por US$ 3,000 millones.

Las negociaciones con los mayores prestamistas de Brasil, incluidos Banco Bradesco SA, Itaú Unibanco Holding SA , Banco Santander Brasil SA y Banco do Brasil SA, aún están en curso, pero ha sido difícil acomodar los diferentes intereses de los prestamistas, dijeron las fuentes esta semana.

Si Odebrecht no logra alinear nuevos créditos, no está claro si el grupo tendrá suficiente efectivo para cumplir con el pago de 500 millones de reales (US$ 150 millones) del bono 2018 que vence el 25 de abril, dijeron tres de las fuentes. Otros pagos relativos a bonos durante los 10 días siguientes al jueves equivalen a US$ 11 millones.

En un comunicado enviado a Reuters el jueves, Odebrecht dijo que mantiene conversaciones con los acreedores. No respondió a las preguntas sobre sus planes para pagar los bonos que vencen la próxima semana. Los bancos declinaron hacer comentarios.

Odebrecht se vio obligada a desapalancarse rápidamente después de que se vio envuelta en la investigación del mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil. El conglomerado de ingeniería ha admitido el pago de sobornos desde Perú a Panamá y ha desembolsado US$ 3,500 millones para cerrar acuerdos en Estados Unidos, Brasil y Suiza.

El más reciente estado financiero disponible para los acreedores mostró una posición de US$ 700 millones en efectivo en septiembre, dijo una de las fuentes, pero su actual posición en efectivo no está clara.

Las fuentes agregaron que los acreedores de Odebrecht tomarían una decisión a comienzos de la próxima semana.

Las cláusulas de impago cruzado de los bonos significan que un incumplimiento de los pagos de la próxima semana activará la cancelación anticipada de casi US$ 3,000 millones en bonos emitidos por la firma brasileña, dijo Sarah Leshner Carvalho, directora de investigación de crédito corporativo en América Latina de Barclays.

En las últimas semanas, Odebrecht ha pedido a los bancos que extiendan nuevos créditos por unos 3,200 millones de reales (US$ 945 millones), argumentando que su participación en la petroquímica Braskem SA ha aumentado de valor, debido a que las acciones de la empresa han trepado un 56% en los últimos 12 meses.

La participación de un 38% que Odebrecht tiene en Braskem ya ha sido comprometida como colateral a los bancos y sus dividendos también están dirigidos a los acreedores para cubrir parte de los 70,000 millones de reales (US$ 21,000 millones) en deuda del grupo de ingeniería.