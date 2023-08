Las cifras de las exportaciones al primer semestre del 2023 fueron positivas para algunas regiones del Perú, de acuerdo al Reporte Mensual de Comercio Regional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Según el reporte, a junio del 2023, las regiones que más crecieron se encuentran en el sur y centro del país, siendo Moquegua la que incrementó sus envíos al mundo en 147%.

La lista de regiones sigue con Pasco (94%), Apurímac (71%) y Junín (68%). La nómina general continúa con Piura (29%), La Libertad (12%), Ica (11%), Madre de Dios (9%), Lambayeque (9%), Ayacucho (8%), Arequipa (2%) y San Martín (1%) en la lista de regiones que incrementaron sus exportaciones.

En el sur del país, las exportaciones provenientes de Moquegua totalizaron US$ 1,911 millones durante el primer del semestre 2023, con el impulso de las ventas de cobre (198.2%), molibdeno (41.5%) y oro (148.6%). En tanto, Apurímac alcanzó los US$ 1,494 millones debido a recuperación de las ventas de molibdeno (112%) y cobre (70%).

Arequipa -mencionada anteriormente como la principal región exportadora del interior del país- logró US$ 3,230 millones por un aumento en las ventas de zinc (193%), concentrados de plata y plomo (74%), molibdeno (32%) y oro (23%).

Al norte, tres regiones fueron las que aumentaron sus exportaciones y apuntan a un nuevo récord de ventas en este 2023: Piura, La Libertad y Lambayeque.

Piura, superó exportaciones de US$ 1,842 millones por mayores envíos de fueloil (596%), fosfatos (71%) y uva (39%), siendo también la principal exportadora de productos no minero y energéticos, al significar el 134% del total de envíos (últimos 12 meses).

A su vez, Lambayeque sumó US$ 354 millones al cierre del primer semestre del 2023, por sus mayores ventas de fruta (18%), principalmente, arándano (125%), uva (41%) y palta (21%). Mientras que La Libertad, alcanzó los US$ 1,965 millones, con un crecimiento explicado en los mayores envíos de harina de pescado (92%), antracita (84%), palta (30%) y concentrados de plata y plomo (26%).

En el lado centro, Pasco alcanzó más de US$ 578 millones en exportaciones por las ventas de concentrado de plata y plomo (298%) y cobre (72%). Ayacucho, registró US$ 439 millones, principalmente por envíos de concentrado de plata y plomo (7.096%).

Finalmente, en el lado oriente dos regiones incrementaron sus ventas al exterior: Madre de Dios con US$ 92.7 millones por envíos de oro (29%), y San Martín con US$ 110.6 millones como resultado de exportaciones de cacao en grano (38%), palmito en conserva (10%), productos forestales (US$ 1.9 millones) y aceite de palma/derivados (2%).