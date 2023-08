Las exportaciones peruanas sumaron US$ 5,175 millones en junio, una caída de 6.5%, tras tres meses de continuo crecimiento, “afectada por los menores despachos no tradicionales que registraron la primera caída mensual (-6.0%) en el periodo postpandemia”, según información de la Asociación de Exportadores (Adex).

“Desde julio del 2020 no se veía un resultado negativo (de la exportación no tradicional), lo cual es preocupante. Esperamos algunas políticas de Gobierno a fin de reactivar la economía nacional y que nuestros principales socios comerciales no tradicionales, se recuperen, ya que los despachos dependen de la demanda internacional”, comentó el jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales del gremio, CIEN-ADEX, Gabriel Arrieta Padilla.

Con este resultado, las exportaciones peruanas en el primer semestre del año sumaron poco más de US$ 30,890 millones, lo que indica una contracción de 1.5% en comparación al mismo periodo del año pasado (US$ 31,360 millones), informó la Asociación de Exportadores (Adex).

De esta forma se refuerza la proyección del CIEN-ADEX, que hace unas semanas estimó que cerrarían este 2023 con un retroceso de 0.7% a consecuencia de los conflictos sociales, condiciones climatológicas adversas, una baja cotización de los commodities y menores expectativas de crecimiento mundial.

Primer semestre

Cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, refieren que, entre enero y junio, el sector tradicional (US$ 22,208.9 millones) acumuló el 71.9% del total y presentó una caída de 3.3%.

La minería tradicional (US$ 18,865 millones) lideró los envíos al registrar un aumento de 7%; sin embargo, los otros tres rubros cerraron “en rojo”: pesca tradicional (-28.5%), petróleo y gas natural (-37.7%) y agro tradicional (-55.2%).

Sus principales productos fueron el cobre (US$ 9,787.8 millones) y oro (US$ 3,642.3 millones), que representaron el 60.5% del total. Se sumaron los cátodos de cobre refinado, gas natural licuado, minerales de zinc y otros.

La oferta con valor agregado (poco más de US$ 8,681 millones) creció 3.3% y logró una participación de 28.1%. Resaltó la agroindustria (US$ 3,722.2 millones), con un alza 6%. Las uvas frescas y paltas ocuparon los dos primeros lugares en envíos.

Segundo en el ranking se ubicó la pesca para consumo humano directo, que sumó US$ 1,111.4 millones, incrementando sus envíos en 31.3%. La partida más destacada fue la pota congelada, seguida de pota preparada o en conserva; hígados, huevas y lechas; langostinos enteros congelados, entre otras.

Además, se exportó productos del rubro químico (US$ 968.8 millones), siderometalurgia (US$ 795.2 millones), minería no metálica (US$ 650.9 millones), prendas de vestir (US$ 586.6 millones), textiles (US$ 221.3 millones), varios (US$ 220 millones) y maderas (US$ 54.3 millones).

Mercados

Sobre los envíos tradicionales, se despacharon a China US$ 10,770.3 millones, con el 48.5% del total. Otros fueron EE.UU., Japón, Canadá, Corea del Sur, India, Brasil, Suiza, España, Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

Y, en el lado no tradicional, a pesar de sufrir una contracción de 5.2%, el principal mercado fue EE.UU. (US$ 2,320.6 millones), seguido de Países Bajos (US$ 657.2 millones), Chile (US$ 622.4 millones) y China (US$ 566.4 millones). Otros fueron Ecuador, España, México, Colombia, Brasil y Corea del Sur.