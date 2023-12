Los precios del oro subieron el martes por tercera sesión debido a la debilidad del dólar y del rendimiento de los bonos del Tesoro , en una sesión escasa de operaciones, con los operadores considerando un inicio temprano en 2024 para los recortes de tasas de interés en Estados Unidos.

El oro al contado ganó un 0.3%, a US$ 2,058 la onza, a las 1510 GMT, cerca del máximo de más de dos semanas de US$ 2,070 en la sesión anterior. Los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0.1%, a US$ 2.070.

El comercio era escaso el día después de Navidad , con varios mercados cerrados por días festivos, y se espera que los volúmenes se mantengan flojos durante esta semana que es más corta.

“Es posible que veamos a los especuladores subirse hacia el lado largo, pensando que los mercados de metales deben experimentar más acción alcista en el primer trimestre”, dijo Jim Wyckoff, analista senior de Kitco Metals.

Los especuladores de oro de COMEX aumentaron su posición larga neta en 20.365 contratos, a 131.749, en la semana hasta el 19 de diciembre, mostraron datos del viernes.

“Las políticas monetarias probablemente menos restrictivas en 2024 significarán una mejor demanda comercial de metales preciosos”, dijo Wyckoff, y agregó que el resurgimiento de la inflación o una mayor debilidad económica en China, el principal consumidor de lingotes, podría frenar su perspectiva alcista.

Los operadores valoraban una probabilidad del 85% de que la Reserva Federal recorte las tasas en marzo, según la herramienta CME FedWatch.

El índice dólar se mantenía cerca de mínimos de cinco meses, mientras que el rendimiento del bono estadounidense de referencia a 10 años también descendía.

Unas tasas de interés más bajas aumentan el atractivo de los lingotes que no generan rendimiento y debilitan la moneda estadounidense, haciendo que el oro cotizado en dólares sea más atractivo para quienes poseen otras monedas.

En otros metales preciosos, la plata al contado subió un 0.2%, a US$ 24 la onza; el platino ganó un 0.5%, a US$ 976; y el paladio perdió un 0.9%, a US$ 1,192.