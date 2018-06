Marthans: “Nueva ley de cooperativas de ahorro y crédito no debe afectar autonomía de SBS”

La SBS es la que debe definir qué entidad será su colaborador técnico para supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito, afirma Juan José Marthans, director de Economía de PAD Universidad de Piura.



¿Era realmente necesaria un nueva ley para las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac)?

Sin duda. No solo están en juego los recursos de más de dos millones de peruanos, sino también la necesidad de consolidar las microfinanzas. Las Coopac representan la cuarta parte de los recursos financieros administrados por las microfinancieras. Desde hace años, ya no podíamos continuar con un sistema de Coopac con deficiencias de gestión, de capitalización, de gobernanza, de supervisión. La ley no permitía una adecuada supervisión.

¿La propuesta de modificación de ley de la SBS es apropiada?

Sin duda. Es una propuesta que debemos saludar todos y tiene un carácter institucional que data de años atrás. Lamentablemente, el Congreso, en diferentes gobiernos, no quiso apoyar las modificaciones necesarias. ¿Qué hay detrás de ello? Podemos especular, pero evidentemente existirían intereses creados para mantener o camuflar la actual situación de desorden en el sistema de Coopac.

Hay un dictamen en el Congreso en el que se establece la creación, dentro de la organización de la misma SBS, de una Superintendencia Adjunta de Cooperativas.

El antecedente que se generaría sería inadecuado. La SBS es una entidad constitucionalmente autónoma. El Congreso no puede decirle a la SBS cómo solucionar sus temas internos de organización para cumplir su labor eficientemente. Imagínese que luego cambia el marco normativo del BCR y le indica cuantas gerencias y cómo debe seleccionar al gerente encargado de la administración de las RIN. Absurdo. Quizás lo mejor sería crear una Superintendencia Adjunta de Microfinanzas, donde estén las Coopac; sin embargo, eso lo debe calibrar y definir sin interferencias la actual administración.

¿Fenacrep debe participar en la supervisión de las Coopac?

Es necesario generar un balance entre supervisión y los recursos logísticos disponibles para realizarla. Con buen criterio la SBS ha propuesto un esquema modular, en el que se hace cargo de la supervisión directa de las Coopac de mayor escala. Esto está bien y así se realiza en otras partes del mundo. El tema es si el resto de entidades, que son más de 600, son supervisadas con el apoyo de instituciones como Fenacrep. Esta entidad es gremial. ¿Se imaginan a Asbanc supervisando a los bancos? No suena bien.

Pero el proyecto de ley establece que la SBS definirá, mediante concurso, esta entidad de apoyo para la supervisión de las Coopac de menor tamaño.

Debemos tener cuidado con no afectar la autonomía de la SBS. Esto sería un antecedente muy peligroso. Los técnicos están en la SBS no en el Congreso. Quien debe definir qué entidad da soporte a la SBS es la misma SBS. Es un tema técnico y de confianza. Nadie le puede decir al superintendente con qué cuadro técnico de confianza debe trabajar. Estoy de acuerdo en la transparencia, pero que le digan al superintendente que debe hacer un concurso para definir a las entidades de soporte de supervisión, me parece otro exceso.

La supervisión de las Coopac se haría años después de aprobada la ley. ¿Es correcto?

Es necesario un periodo de transición para permitir que la SBS afine sus cuadros y organización. Sin embargo, debe plantearse un plan de acción para acelerar el proceso de progresividad en la supervisión directa de las grandes cooperativas. Se debe preparar y ejecutar un plan para mitigar riesgos de las grandes, medianas y pequeñas Coopac. Eso se puede y debe hacer.

Se ha dicho que la banca está detrás de la ley de las Coopac. ¿Es cierto?

Pocas veces en mi vida he escuchado semejante desatino y error. Nadie técnico y serio podría mencionar y defender ello. Los espacios naturales que separan la labor de la banca con la de las Coopac son casi infinitos. Son mercados claramente segmentados y diferenciados. Pero si las Coopac logran su ordenamiento y modernización legal, disponen de un mercado grande para consolidar las microfinanzas en el Perú.

Y el lavado de activos…

Cuidado, no generalicemos. Con el empoderamiento de la SBS y la profesionalidad de la UIF ese riesgo estará mitigado.