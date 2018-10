Goldman cree que el petróleo podría quedarse en más de US$ 80

La percepción de un déficit en el mercado del petróleo está llegando a un nivel máximo este mes, lo que ha impulsado las compras de futuros a largo plazo, las cuales podrían mantener los precios del crudo al contado por encima de los US$ 80, según Goldman Sachs Group Inc.

Las refinerías chinas están comprando más petróleo para llenar tanques vacíos, a medida que los suministros iraníes se desploman antes de las sanciones Estados Unidos y otros miembros de la OPEP aún están en la fase inicial de recurrir a la capacidad ociosa, dijeron analistas de Goldman, entre los que se incluyen Damien Courvalin, en un comentario del 4 de octubre.

Esto está llevando a consumidores e inversores de petróleo a comprar futuros en el extremo posterior de la curva. Mientras tanto, los productores de shale estadounidenses, que en los últimos años han vendido futuros para cubrir la producción, están ausentes del mercado.

Todo esto ha impulsado los precios de futuros del petróleo -los contratos de diciembre de 2019 han subido desde menos de US$ 70 el barril el 15 de agosto a más de US$ 80- lo cual está impulsando el rally del petróleo, dijo Courvalin. El déficit real de oferta no ha cambiado mucho, ya que las pérdidas iraníes hasta finales de septiembre fueron contrarrestadas por otros productores.

"No obstante, la incertidumbre respecto a la escala y la velocidad de nuevos cambios futuros al suministro sigue siendo muy alta, lo que estimula las compras financieras tanto de los inversores como de los consumidores de petróleo", dijo Courvalin en el comentario.

Goldman dijo que los inversores deberían observar cuatro puntos de datos en noviembre para medir la dirección de los precios del petróleo durante el resto del año: