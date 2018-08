Fusiones y adquisiciones en litio muestran optimismo por precio

El alto interés a nivel mundial por asegurar nuevos proyectos de explotación de litio siembra dudas sobre las proyecciones de un colapso del precio como resultado de un aumento del suministro, según el productor Galaxy Resources Ltd.

Galaxy, que ha vendido activos por desarrollar por US$ 280 millones desde el noroeste de Argentina hasta la mina Posco en Corea del Sur, ve en el fuerte interés por negocios en el sector una señal de que los inversores y actores de la industria rechazan las proyecciones pesimistas.

La empresa australiana ha recibido “ofertas muy atractivas” para la posible venta de una participación en su proyecto Sal de Vida, también en Argentina, y redujo la lista de varias docenas de interesados a solo siete, dijo su director ejecutivo, Anthony Tse, el martes en una entrevista. El productor y su asesor, JPMorgan Chase &Co., esperan completar el acuerdo este año, afirmó.

La china Tianqi Lithium Corp. acordó en mayo la compra de un 24% de la chilena SQM, el segundo productor de la industria, por US$ 4,100 millones, mientras que Ganfeng Lithium Co. sumó un proyecto en Argentina este mes. En Australia, Mineral Resources Ltd. espera recibir ofertas inminentes por una participación minoritaria en su enorme depósito Wodgina.

Los negocios se producen en medio de las proyecciones de algunos analistas y bancos, incluidos Morgan Stanley y Wood Mackenzie Ltd., que anticipan que los precios se derrumbarán a consecuencia de un mayor suministro de litio de nuevas minas en Australia.

“Las transacciones en la industria parecen desafiar esa proyección, se está atribuyendo un gran valor a estos activos”, dijo Tse, vía telefónica.

Los precios por mineral de alto grado para el uso en baterías, carbonato de litio e hidróxido de litio, se mantendrán sobre los US$ 10,000 por tonelada métrica al menos hasta el 2025, afirmó.

Citigroup Inc. proyectó el mes pasado que el carbonato de litio caerá a un rango de US$ 9,000 hacia el 2024, aunque espera precios más altos para el hidróxido de litio.

Si bien la oferta superará la demanda desde este año hacia mediados de la próxima década, el temor a un exceso de suministro es exagerado, afirmaron James Frith y Logan Goldie-Scot, de Bloomberg New Energy Finance, en un informe la semana pasada.

El mercado mantendrá un equilibrio entre oferta y demanda porque los principales productores tratarán de evitar un exceso y es probable que los proyectos enfrenten retrasos.

Orocobre Ltd., que vende material de litio del norte argentino desde el 2015, ha registrado mayores precios este año, dijo el productor el martes, en su presentación de resultados.

Los menores precios en los mercados de entrega inmediata en China no reflejan la situación general de la industria, o los fuertes fundamentos para la demanda a largo plazo, según la empresa con sede en Brisbane.