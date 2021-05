Mercados







Expertos prevén que caída de bitcóin empeorará; foco en US$ 40,000 Rich Ross, de Evercore ISI, considera que los precios están destinados a caer al promedio móvil de 200 días, siguiendo el camino de otros activos especulativos, lo que pondría al bitcóin nuevamente en US$ 40,000, en comparación con los poco menos de US$ 44,000 actuales.