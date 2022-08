El precio del dólar en Perú cerró al alza el miércoles, en medio de un avance global del dólar y temores por la salud de la economía global, con los mercados atentos al discurso que dará el presidente de la Reserva Federal en busca de pistas sobre los próximos movimientos de la entidad.

El tipo de cambio terminó en S/ 3.869 por dólar, un avance de 0.15% frente al cierre del martes en S/ 3.863, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 3.06% en comparación con la última cotización de 2021 en S/ 3.991.

“La jornada de hoy comenzó con la apertura del mercado en S/ 3.860. Hubo demanda de corporativos y básicamente tuvimos gran flujo de no residentes. El BCR colocó swaps cambiarios venta por US$ 200 millones, para que no se deprecie la moneda. En el mercado se negociaron US$ 232 millones a un precio promedio de S/ 3.8645″, apuntó Alexander Javier, trader de Divisas de Renta4 SAB.

Por otro lado, en el mercado paralelo o las principales casas de cambio, el dólar se compra a S/ 3.850 y se vende a S/ 3.880, de acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe.

A nivel regional, las monedas de América Latina registraban un comportamiento mixto el miércoles, en medio de un avance global del dólar y temores por la salud de la economía global, con los mercados atentos al discurso que dará el presidente de la Reserva Federal en busca de pistas sobre los próximos movimientos de la entidad.

Según la agencia Reuters, el dólar subía frente a una cesta de divisas y cotizaba cerca de un máximo en 20 años. Los inversores han recortado las expectativas de que la Fed podría inclinarse por un ritmo más lento de alzas de tasas, en un momento en que la inflación se mantiene en el 8.5% anual, muy por encima del objetivo del 2% del banco.

El índice dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis grandes monedas, subía alrededor de un 0.4%.

