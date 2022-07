El precio del dólar en Perú cerró al alza el martes, en un ambiente de cautela en víspera de que finalice la reunión de la Reserva Federal estadounidense (Fed), de la que se descuenta un incremento en la tasa de interés de 75 puntos base.

El tipo de cambio opera en S/ 3.920 por dólar, un avance de 0.17% frente al cierre del lunes en S/ 3.913, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 1.77% en comparación con la última cotización de 2021 en S/ 3.991.

Durante la jornada de hoy, en el mercado se negociaron US$ 119 millones a un precio promedio de S/ 3.9186.

“La sesión comenzó con la apertura del mercado en S/ 3.9170, principalmente el día fue ofertado por clientes locales, residentes tuvieron poca demanda y bancos locales renovando con el BCR, además de poco flujo en el mercado”, indicó Alexander Javier, trader de Divisas en Renta4 SAB.

“El Banco Central colocó swaps cambiarios venta por US$ 300, US$ 300 y US$ 186 millones todos a 3 meses, para que no se deprecie la moneda”, añadió.

Por otro lado, en el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.900 y se vende a S/ 3.930, según el portal cuantoestaeldolar.pe.

A nivel regional, la mayoría de los mercados de América Latina operaban en terreno positivo en las primeras horas de sesión del martes, aunque en un ambiente de cautela en víspera de que finalice la reunión de la Reserva Federal estadounidense (Fed), de la que se descuenta un incremento en la tasa de interés de 75 puntos base.

Según la agencia Reuters, la tendencia de los mercados de la región se beneficiaba también del alza de los precios del petróleo por la creciente preocupación por la escasez de oferta en Europa, después de que Rusia, uno de los principales proveedores de energía de la región, cortara el envío de gas a través de un importante gasoducto.