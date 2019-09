El mineral de hierro se enfrenta a una larga y lenta caída en los próximos cinco años. Los precios están a punto de bajar a largo plazo ya que el impacto del debilitamiento de la demanda en China, el mayor comprador, contrarrestará el aumento del consumo observado en otros mercados emergentes como India, según Citigroup Inc.

“La demanda de acero ya no será lo que era”, dijo Ed Morse, director global de análisis de materias primas, en una entrevista. “Ninguna suma de India, Brasil y cualquier otro país de mercados emergentes, no importa lo grande que sea, va a reemplazar lo que China hizo sola”, señaló, refiriéndose al repunte de la demanda de la “ola de inversión en activos fijos” del país, desde la década de 1990 al 2010.

La suerte del mineral de hierro y de las principales mineras en Australia y Brasil , entre ellas Vale SA y Fortescue Metals Group Ltd., depende en gran medida de la fuerza y la trayectoria de la demanda en China , que compra alrededor del 70% de los cargamentos por mar. A medida que la economía más importante de Asia se desacelera y el Gobierno aleja el crecimiento de la infraestructura y la industria pesada y lo liga al consumo, se espera que la demanda de acero se aplane y después disminuya, aunque no hay consenso sobre el momento del cambio.

“Hemos sido bajistas sobre el mineral de hierro a largo plazo”, dijo Morse en Singapur. “Se trata de una materia prima nueva increíblemente barata de Australia y Brasil, junto con una disminución de la demanda al mismo tiempo”.

Los precios de referencia terminarán el año cerca de los US$ 95 la tonelada, antes de caer a US$ 75 a finales de 2020, señaló. En unos cinco años, se ven a US$ 55 la tonelada, un nivel que todavía está muy por encima de los costes actuales de producción de las mayores mineras. El mineral al contado cotizaba por última vez a US$ 94.10 la tonelada, un incremento del 30% en el 2019, según Mysteel Global.

Actor principal

En la actualidad, China domina la industria siderúrgica mundial, pese a la rápida expansión de la producción en India. En julio, las fábricas de China continental produjeron 85,2 millones de toneladas de acero crudo, el 54% del total mundial. En India, que ocupa el segundo lugar, la cifra fue de 9.2 millones de toneladas, o un 5,9%. Brasil se clasificó en el noveno lugar, con 2.4 millones.

BHP Group, la mayor minera del mundo, dijo el mes pasado que su supuesto base es que la producción de acero de China “ha entrado en una fase de estancamiento, y el máximo literal se alcanzará a mediados de la próxima década”.

En su perspectiva trimestral más reciente, el Gobierno australiano dijo que espera que la producción de acero de China disminuya gradualmente, afectada por la moderación del consumo, unos límites ambientales más estrictos y reducciones en capacidad de las plantas. La producción disminuirá a 926 millones de toneladas en el 2021 frente a los 940 millones de este año, señaló.