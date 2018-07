Con crudo cerca de US$ 70, saudíes prometen evitar sobreoferta

El petróleo extendió sus aumentos a cerca de US$ 70 el barril en Nueva York, reduciendo una tercera declinación semanal, después que Arabia Saudita dijo que no inundará el mercado de crudo.

Los futuros de West Texas Intermediate subieron 0.4%, llevando la caída de esta semana a 1.8%. Arabia Saudita, líder de hecho de la OPEP, bajo presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para producir más y moderar los precios, dijo que mantendrá estables las exportaciones este mes y las reducirá 100,000 barriles por día en agosto.

“Al parecer a los sauditas les preocupaba el cambio abrupto en el sentimiento del mercado de alcista a bajista y querían trazar un límite en torno a los niveles actuales”, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS Group AG en Zúrich.

El crudo retrocedió casi 6% este mes en tanto una guerra comercial entre EE.UU. y China inquietó a los mercados financieros mundiales. La caída se vio favorecida por el hecho de que Libia restituyó la producción interrumpida y EE.UU. indicó que podría mostrar algo de flexibilidad en las sanciones al petróleo iraní, lo que hizo temer que el crudo adicional prometido por Arabia Saudita quizá no se necesitara todavía.

El barril de crudo West Texas Intermediate para entrega en agosto, que vence el viernes, trepó 1% a US$ 70.14 en la Bolsa Mercantil de Nueva York, Nymex, y estaba a US$ 69.74 a las 10:13 en Londres. El volumen total negociado estuvo alrededor de 32% por debajo del promedio de 100 días. El contrato más activo de septiembre aumentó 0.3% a US$ 68.42.

La variedad de petróleo estadounidense de referencia cerró por encima del promedio móvil de 50 días el jueves tras caer por debajo de ese nivel en días anteriores de la semana.

El Brent para liquidación en septiembre sumó 58 centavos de dólar a US$ 73.26 en la bolsa ICE Futures Europe con sede en Londres, después de caer 32 centavos el jueves. El contrato ha bajado 2.7% esta semana. La variedad de referencia mundial se negoció con una prima de US$ 4.79 respecto del WTI para el mismo mes.

Los futuros para entrega en septiembre subieron 1.5% a 493,4 yuanes por barril en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái, después de aumentar 1.4% en las últimas dos sesiones.

La promesa de Arabia Saudita de mantener estables las exportaciones de crudo de junio a julio y reducirlas en agosto sigue al acuerdo del mes pasado entre la OPEP y su socios, incluida Rusia, de aumentar la producción 1 millón de barriles por día.

El compromiso del reino choca con las señales que dio poco después de la reunión de la OPEP del mes pasado, cuando personas informadas sobre su política de producción dijeron que planeaba una producción récord de 10.8 millones de barriles por día.