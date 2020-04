Mercados







Fitch prevé impago de US$ 2,500 millones en bonos corporativos latinoamericanos este año La agencia de calificación crediticia cree que el Covid-19 y otros factores aumentan el riesgo de impago de US$ 2,500 millones de los US$ 10,900 millones en bonos con vencimiento para 17 empresas en el 2020. ¿Qué dice sobre Southern Copper?