El valor total del efectivo asegurado en DeFi se redujo en más del 12% en el último día, después de oscilar entre US$ 50,000 millones y US$ 60,000 millones desde junio, según la firma de monitoreo de datos DeFi Llama. Dicha cifra superaba los US$ 180,000 millones en diciembre del año pasado.

La caída se produce solo unos meses después de que la moneda estable algorítmica TerraUSD se desmoronara a principios de mayo, eliminando miles de millones de dólares de proyectos de finanzas descentralizadas.

En el centro del último desplome en DeFi está la cadena de bloques de solana, que se ha convertido en una víctima de la posible adquisición por parte de Binance de su rival FTX.

El valor total de todas las criptomonedas en la cadena de bloques de solana y los proyectos construidos en solana se desplomó en más de un 47% en las últimas 24 horas. Y su token nativo, SOL, cayó casi un 40% el miércoles.

Si bien el acuerdo propuesto no involucra al inversionista de Solana Alameda Research, una casa comercial propiedad de Sam Bankman-Fried, los inversionistas no están seguros del destino de la empresa. Tanto Alameda como la rama de riesgo de FTX también han invertido en varios proyectos construidos sobre solana.

Pero algunos inversionistas y fundadores de proyectos siguen mostrándose optimistas con respecto a DeFi en el largo plazo, ya que la falta de claridad del negocio de FTX y su relación con Alameda exige una mayor transparencia en la industria de activos digitales.

”Creo que hemos vuelto a aprender algunas valiosas lecciones... esto es el resultado de relaciones financieras poco transparentes e influencias ocultas en el sistema”, dijo Marc Weinstein, socio del fondo de riesgo Mechanism Capital. “Dirán que las criptomonedas están muertas, pero este tipo de colapsos pone de relieve la necesidad de una infraestructura financiera transparente donde los usuarios custodien sus propios activos”.

En el pasado, las finanzas descentralizadas también se han visto afectadas por miles de millones de dólares en hackeos, ya que los estafadores se han apresurado a aprovechar el código fuente abierto de algunos proyectos destacados.