Los precios del cobre y otros metales básicos caían el jueves en Londres, tocando mínimos de varios meses, después de que los datos de inflación del principal consumidor, China, aumentaron la preocupación sobre la fortaleza de la recuperación económica del país.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 1.5% a US$ 8,347.5 la tonelada a las 1022 GMT, luego de tocar los 8.321 dólares, su nivel más bajo desde el 5 de enero.

“El mercado del cobre ha roto a la baja el nivel de soporte clave de US$ 8,450, que estuvo probando durante un par de días. Esto se debe a los débiles datos de inflación de China, donde los sectores de la construcción y las infraestructuras no van especialmente bien”, dijo Dan Smith , jefe de investigación de Amalgamated Metal Trading.

Los precios al consumidor en China subieron en abril al ritmo más lento en más de dos años, según datos publicados el jueves. La deflación de los productores se acentuó el mes pasado, lo que, junto con los datos del IPC, pone de manifiesto las dificultades de la economía en general para reactivarse tras el levantamiento de las restricciones por el COVID en diciembre.

China también ha registrado un aumento considerable de las exportaciones de cobre refinado en los últimos dos meses, lo que sugiere que la demanda interna no es tan fuerte como muchos esperaban, dijo Ewa Manthey , analista de ING.

Los inventarios de cobre en los almacenes registrados en la LME siguieron aumentando el jueves hasta alcanzar las 75,950 toneladas, su nivel más alto desde el 20 de marzo.

Para aumentar la presión sobre los metales que cotizan en dólares, el índice dólar subía, encareciendo los metales para los tenedores de otras divisas.

Entre otros metales básicos, el aluminio en la LME bajaba un 0.4% a US$ 2,258 la tonelada, tras tocar los US$ 2,215.5, su mínimo desde el 31 de octubre. El níquel caía un 1.4% a US$ 22,210, también tras tocar su mínimo desde el 31 de octubre de US$ 22,010. El zinc perdía un 0.7% a US$ 2,606.5, tras tocar los US$ 2,575, su mínimo desde febrero de 2021.

El plomo cedía un 0.7% a US$ 2,122.5 y el estaño operaba estable en US$ 25,840.

Fuente: Reuters