Los precios del cobre alcanzaron el lunes su nivel más alto en casi dos meses, impulsados por las crecientes esperanzas de nuevos estímulos y la demanda en China, la debilidad del dólar y protestas en una mina de Panamá.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.9% a US$ 8,344 la tonelada métrica a las 1100 GMT, tras haber tocado antes los US$ 8,349, su nivel más alto desde el 29 de septiembre.

Las esperanzas de un mayor consumo de cobre se vieron reforzadas por la promesa del Banco Central de China de garantizar el apoyo financiero al sector inmobiliario, uno de los principales consumidores de metales industriales.

“Hay una buena cantidad de estímulo en camino y estamos en un período estacionalmente fuerte”, dijo Dan Smith, jefe de investigación de Amalgamated Metal Trading. “La demanda de cobre parece fuerte en China, sobre todo en los sectores ecológicos. Sabemos que los índices de utilización en las plantas de barras de alambre repuntaron a mediados de noviembre”.

La disminución de las existencias de cobre en los almacenes supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghái sugiere una saludable demanda china, según operadores. En 31,026 toneladas métricas, han caído un 90% desde febrero.

La prima del cobre Yangshan subió a US$ 100 la tonelada la semana pasada y se ha más que triplicado desde principios de agosto, lo que sugiere la necesidad de que China importe cobre.

La preocupación por la oferta se debe a la reducción del procesamiento de mineral a causa de las protestas en la mina de First Quantum Minerals Cobre Panamá, que representa el 1% de la producción mundial de cobre, según operadores.

El debilitamiento de la divisa estadounidense, en tanto, abarata el precio de los metales en dólares para los tenedores de otras monedas.

Por otra parte, el plomo alcanzó su nivel más alto desde el 9 de enero, situándose en US$ 2,308.50 la tonelada, ya que fondos y operadores apostaron por una subida de los precios de este material para baterías a medida que el mercado se adentra en un periodo de fuerte consumo estacional.

En otros metales, el aluminio subía un 0.9% a US$ 2,226 la tonelada; el zinc sumaba un 0.3% a US$ 2,564; el plomo cotizaba estable a US$ 2,294; el estaño bajaba un 0.3% a US$ 24,785; y el níquel cedía un 0.4% a US$ 16,835.