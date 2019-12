El cobre tocó el martes un nuevo máximo de siete meses, luego de que los inversores comenzaron a ver más allá del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y se concentraron en una potencial escasez el próximo año debido a problemas de producción.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus sigla en inglés) tocó un máximo intradiario de US$ 6,223 la tonelada, su mayor nivel desde el 8 de mayo, antes de ceder sus ganancias y cotizar a US$ 6,199 a las 1120 GMT, estable respecto al cierre del lunes.

La llamada "Fase Uno" del acuerdo comercial entre Washington y Beijing está "totalmente cerrada", dijo el lunes un asesor de la Casa Blanca.

Kieran Clancy, economista asistente de materias primas en Capital Economics, dijo que "el catalizador obvio" para el alza del precio del cobre eran las noticias sobre el acuerdo comercial.

"Pero realmente en el fondo creo que probablemente refleje que parte de los fundamentos reales del cobre deberían ser muy alcistas para los precios", sostuvo. "Hemos tenido grandes paralizaciones de minas, planificadas y no planificadas, que han pesado con fuerza en la producción de las fundiciones", agregó.

El descuento del cobre al contado en la LME frente al contrato a tres meses se reducía a US$ 6 la tonelada, un nivel no visto en siete meses y medio, lo que sugiere que los suministros a corto plazo estarían ajustados. Los inventarios en almacenes aprobados por la LME cayeron a 162,225 toneladas, su menor nivel desde el 13 de marzo.

Entre otros metales básicos, el aluminio perdía un 0.7% a US$ 1,766 la tonelada, mientras que el níquel ganaba un 0.2% a US$ 14,225 luego de tocar su cota más alta desde el 28 de noviembre a US$ 14,290. El zinc subía 0.5% a US$ 2,302.50, el plomo bajaba un 0.1% a US$ 1,886 y el estaño avanzaba un 0.4% a US$ 17,250.