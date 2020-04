Los precios del cobre se estabilizaban el miércoles, ya que las grandes mineras advirtieron que reducirán su producción por las restricciones de la pandemia de coronavirus, mientras que los mercados financieros parecieron tocar fondo en el caos provocado por el derrumbe de los precios del petróleo.

El cobre referencial a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía 0.7% a US$ 5,064 la tonelada, después de haberse hundido casi 3% el martes.

Los precios del metal usado en las redes de electricidad y la construcción bajaron a su menor nivel en cuatro años de US$ 4,371 en marzo, a medida que se propagaba el coronavirus, pero habían repuntado hacia US$ 5,248 el lunes, debido a una gradual salida de las cuarentenas en China, el mayor consumidor de materias primas del mundo.

“Definitivamente hay más confianza en el mercado”, dijo Colin Hamilton, analista de BMO. “China no tiene un panorama brillante, pero está bien (...) y estamos viendo más señales positivas desde el lado de los suministros”.

Pero las paralizaciones de los suministros podrían ceder antes de que la demanda se recupere, por lo que los precios del cobre podrían caer, aunque es poco probable que perforen nuevamente el umbral de US$ 4,400 , dijo Hamilton.

La minera chilena Antofagasta recortó sus gastos de capital para el año y dijo que su producción de cobre llegaría al rango más bajo de su guía de entre 725,000 y 755,000 toneladas.

En tanto, la minera canadiense Teck Resources reportó una fuerte caída en sus utilidades trimestrales y dijo que suspendería todas sus operaciones en su yacimiento de cobre Antamina.

Entre otros metales básicos, el aluminio subía 0.2% a US$ 1,493.50 la tonelada; el zinc ganaba 0.2% a US$ 1,914; el níquel bajaba 2% a US$ 11,950; el plomo cedía 0.5% a US$ 1,657; y el estaño subía 0.4% a US$ 14,825.