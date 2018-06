Cobre muestra que crecimiento afecta demanda de oro como refugio

El oro es el más barato en relación con el cobre este año, lo que aumenta las señales de que el optimismo de los inversionistas respecto del crecimiento económico mundial está debilitando la demanda por el metal amarillo como refugio.

El oro se dirige a su primera caída trimestral en un año ya que los operadores evitan los activos que no generan intereses en medio de un dólar más fuerte y apuestas a que la Reserva Federal volverá a ajustar la política monetaria.

El cobre, conocido como el metal con un doctorado en economía debido a que a menudo sigue los pasos de la salud económica mundial, se elevó el miércoles a un máximo de casi cuatro meses.

Es improbable que el oro salga de su estancamiento antes de la reunión de la Fed de la próxima semana, dijo George Gero, director general con sede en Nueva York de RBC Wealth Management.

Un indicador de la volatilidad a 30 días en los futuros del oro se encuentra en su nivel más bajo desde febrero, debido a que los inversionistas se mantienen al margen en medio de las especulaciones de que los legisladores señalarán una postura más agresiva sobre las tasas de interés.

"Todos están esperando el alza de tasas y conocer el lenguaje", dijo Gero en una entrevista telefónica, y agregó que esto ha dañado la demanda de oro. Mientras tanto, "hay muchos aspectos positivos que se han unido para el cobre".

Una tonelada métrica de cobre alcanzaba para comprar alrededor de 5.5 onzas métricas de oro el miércoles, la mayor cantidad desde el 28 de diciembre.

Los futuros del oro para entrega en agosto subían un 0.1% a US$ 1,304 por onza a las 10:27 a.m. en la Comex en Nueva York. En la Bolsa de Metales de Londres, el cobre para entrega en tres meses avanzó un 1.7% a US$ 7,200 por tonelada.

El metal rojo, utilizado en aplicaciones que van desde autos hasta cableado eléctrico, recibió un impulso después de que el Banco Mundial elevara el martes las proyecciones de crecimiento económico para Asia oriental y China, el mayor consumidor de cobre del mundo.

Además de las perspectivas económicas, los precios del cobre se están beneficiando de las preocupaciones sobre la posibilidad de interrupciones en el suministro en operaciones como la mina chilena Escondida, de BHP Billiton Ltd., la mina de cobre más grande del mundo.

Los inversionistas también están enfocados en señales que indican que el Banco Central Europeo está listo para discutir el término de la flexibilización cuantitativa, lo que hizo subir los rendimientos, aumentando el atractivo de los bonos frente al oro.