Los precios del cobre operaban bajo presión el lunes por preocupaciones sobre la debilidad de la demanda en China, principal consumidor mundial, aunque los cierres y disrupciones en varias minas, que plantean la perspectiva de unos suministros más ajustados, ayudaban a sostener la confianza.

A las 1050 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.5%, a US$ 8,509 la tonelada. Este mes, los precios del metal utilizado en los sectores de la energía y la construcción alcanzaron máximos de cuatro meses, a US$ 8,640 la tonelada.

El turbulento mercado inmobiliario chino ha lastrado la demanda de metales industriales durante la mayor parte de este año, pese a las medidas gubernamentales de apoyo al sector.

Carsten Menke, analista de Julius Baer, espera que la demanda de cobre en la transición energética compense la desaceleración china.

“Las últimas semanas han demostrado que la oferta de cobre es bastante vulnerable, Cobre Panamá en particular”, señaló.

El cobre ha estado subiendo en los dos últimos meses debido a la incertidumbre sobre los suministros de la mina Cobre Panamá de First Quantum, que representó el 1% del suministro mundial extraído el año pasado.

También ha contribuido a la confianza Anglo American, que rebajó sus previsiones de producción de cobre en un 20% y un 18% para el próximo año y 2025, respectivamente.

En otros metales básicos, el aluminio a tres meses subía un 0.6%, a US$ 2,261; el zinc ganaba un 0.6%, a US$ 2,547; el plomo avanzaba un 0.3%, a US$ 2,088; el estaño restaba un 0.5%, a US$ 25,050; y el níquel caía un 1.8%, a US$ 16,840.