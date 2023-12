Los precios del cobre cayó el martes a mínimos de casi dos semanas después de que Moody’s recortó su perspectiva sobre la calificación crediticia de China de estable a negativa, los inventarios en los almacenes de la Bolsa de Metales de Londres aumentaron y el dólar se fortaleció.

El cobre de referencia bajó un 1.3% a US$ 8,337 la tonelada métrica a las 1553 GMT, su nivel más bajo desde el 22 de noviembre.

Moody’s citó la preocupación mundial por el impacto de la creciente deuda de los gobiernos locales chinos y la profundización de la crisis inmobiliaria en la segunda mayor economía del mundo.

“El desplome del mercado inmobiliario chino ha sido un importante lastre para la demanda de cobre este año, y la desaceleración continuada del sector sigue siendo el principal riesgo a la baja para el metal”, dijo Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING.

“Creemos que hasta que el mercado no vea señales de una recuperación sostenible y de crecimiento económico en China, nos costará ver un movimiento al alza a largo plazo para los precios del cobre”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Proyecto chileno de fundición de cobre atrae interés de China

Las acciones chinas cayeron a niveles vistos por última vez en 2019 después de la rebaja de calificación, mientras que los principales bancos de China se apresuraron a comprar el yuan frente al dólar.

Además, la subida de la divisa estadounidense, que encarece los metales que cotizan en dólares para los tenedores de otras monedas, reforzó el sentimiento negativo para la demanda y los precios.

También provocó una reacción negativa el aumento de las existencias de cobre en los almacenes registrados en la LME, que con 180,550 toneladas han subido un 230% desde mediados de julio.

Por otra parte, los precios del níquel reanudaron su tendencia a la baja debido a las expectativas de exceso de oferta. El níquel de la LME perdió un 2.8%, a US$ 16,255 la tonelada, ya que una de las principales productoras, Nornickel, prevé un mayor excedente este año, alegando un menor consumo del sector de las baterías.

El aluminio bajó un 1.2% a US$ 2,157 la tonelada; el zinc cayó un 1.3% a US$ 2,421.5, el estaño cedió un 0.6% a US$ 23,925 y el plomo restó un 2% a US$ 2,052.5 la tonelada, para su duodécima sesión consecutiva de pérdidas.