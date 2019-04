Cobre baja por fortaleza del dólar y temores sobre el crecimiento económico global

Los precios del cobre y la mayoría de metales industriales caían este jueves por preocupaciones sobre el panorama económico global y la fortaleza del dólar, que tocó su máximo en casi dos años, encareciendo las materias primas para los compradores con otras monedas.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.9% a US$ 6,391.50 la tonelada, a las 1024 GMT.

El metal, usado para la transmisión eléctrica y la construcción, está estancado en torno a los US$ 6,500 desde fines de febrero, pero igual ha subido cerca de un 7% en lo que va de año.

Warren Patterson, analista de ING, dijo que "todavía hay algo de incertidumbre (sobre el crecimiento económico)", aunque estimó que un ajuste en los suministros y un probable acuerdo comercial entre EstadosUnidos y China ayudarán a impulsar al cobre hasta cerca de US$ 6,900 a fines de año.

Las existencias de cobre en almacenes registrados por la LME se elevaron en 8,675 toneladas, hasta las 194,800 toneladas, acercándose a los máximos de siete meses que tocaron más temprano en el mes.

El dólar tocó su cota más alta desde mayo de 2017 frente a una cesta de seis destacadas divisas rivales, en un momento en que la economía estadounidense parece mostrar más fortaleza que otros países.

En otros metales básicos, el zinc ganaba un 0.1% a US$ 2,745 la tonelada; el aluminio cedía un 0.6% a US$ 1,860.50; el níquel perdía un 0.7% a US$ 12,320; el plomo restaba un 0.3% a US$ 1,918.50; y el estaño sustraía un 0.5% a US$ 19,600