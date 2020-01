Los precios del cobre en Londres avanzaban el viernes, pero seguían en camino de apuntarse su mayor caída mensual desde noviembre de 2015, ya que el brote del coronavirus amenazaba con reducir la demanda del principal consumidor mundial de metales, China.

A las 0758 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0.3%, a US$ 5,601 la tonelada, tras 12 sesiones seguidas de pérdidas. En lo que va de mes, acumula un desplome del 9.3%.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el jueves que el brote del virus es una emergencia de salud mundial y la cifra de muertes en China llegó a 213 el viernes, con un aumento de los casos confirmados hasta 9,692.

El cobre en Londres ha perdido cerca de un 10% desde que el virus empezó a acaparar los titulares la semana pasada.

“Aunque creemos que es probable que el virus sea mejor gestionado por las autoridades chinas y acabe siendo una menor amenaza para la salud pública, seguimos viendo riesgos bajistas para la economía por la epidemia”, dijo Fitch Solutions en una nota.

El crecimiento de la actividad manufacturera china se frenó en enero, ya que los pedidos de exportación cayeron. El Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) cayó desde el registro de 50.2 de diciembre a 50.0 en enero, según informó el viernes la Oficina Nacional de Estadísticas de China.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME cedía un 0.2%, a US$ 1,728 la tonelada; el níquel subía un 0.4%, a US$ 12,675; el zinc ganaba un 0.2%, a US$ 2,192.50; el plomo trepaba un 1.2%, a US$ 1,847; y el estaño mejoraba un 0.7%, a US$16,130.