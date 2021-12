El Ministerio de Hacienda de Chile informó este jueves de que emitió bonos de Tesorería por 1′061,000 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente US$ 1,300 millones, en el marco del plan de financiamiento para el año 2021 y usando el remanente disponible del margen de endeudamiento de la ley de presupuestos para este año.

El bono es denominado y pagadero pesos chilenos con vencimientos el 1 de junio del año 2024 y obtuvo una demanda de aproximadamente 3.710 millones de dólares, y 2.9 veces lo adjudicado, detalló el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

La tasa obtenida fue de 5.70% (tasa de cupón de 5.8%). El spread es equivalente a una concesión de 15 puntos base en relación al valor estimado con información del mercado secundario, agregó la información oficial.

Se trata de un bono social en el cual pudieron participar simultáneamente inversionistas nacionales y externos, detalló el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

Considerando las condiciones de mercado actual, la Secretaría de Estado explicó que decidió acudir a los mercados financieros y no contraer obligaciones con multilaterales por ese monto, como estaba originalmente previsto.

De esta manera, Chile completó el plan de endeudamiento para el año 2021 con un total de US$ 28,991 millones, de los cuales aproximadamente US$ 15,754 millones correspondieron a bonos en monedas extranjeras, US$ 700 millones a créditos con multilaterales y US$ 12,537 millones en moneda local.

“La operación de hoy reafirma el liderazgo de Chile en el mercado de bonos temáticos, siendo el primer país en el continente americano que emitió bonos verdes en el 2019 y, que desde el año 2020 también ha ampliado el set de instrumentos de deuda con la emisión de bonos sociales y sostenibles, incluyendo deuda denominada en pesos”, señaló el Ministerio.

Considerando la operación de hoy, se ha emitido desde el 2019 el equivalente a aproximadamente US$ 27,000 millones en bonos temáticos, de los cuales US$ 17,800 millones son bonos sociales, US$ 7,700 millones son bonos verdes, y US$ 1,500 millones son bonos sostenibles.

Tras esta última operación, los bonos temáticos representan un 25.4% del stock de deuda del Gobierno Central, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo, según la información oficial.