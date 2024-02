Las ventas de deuda con vencimiento a uno o más años aumentarán de US$ 10.7 billones en 2023 y US$ 9.7 billones el año anterior, aunque no llegarán al máximo de US$ 11.6 billones alcanzado en 2021. El volumen de deuda pendiente tocará un récord de US$ 71.3 billones, frente a los US$ 66.2 billones del año pasado.

El gasto electoral, un crecimiento económico más débil, los altos pagos de intereses y los gastos en defensa provocarán el exceso de endeudamiento en 137 países que monitorea la firma, escribieron analistas encabezados por Karen Vartapetov en un informe publicado el martes.

“La lista de factores fiscales persistentes es larga, entre los que se encuentra la ayuda social, medidas tributarias y de gasto para contener los precios de la energía y los alimentos, y elevados desembolsos para defensa”, escribieron. “Todo esto es difícil de contener o revertir, en vista de las próximas elecciones”.

Los países que celebrarán votaciones clave en 2024 —como Estados Unidos, México, Indonesia, Corea e India— representarán más de la mitad del endeudamiento total, indicó S&P. Se estima que las emisiones estadounidenses aumentarán en US$ 1 billón, con lo que llegarán a US$ 4.5 billones.

LEA TAMBIÉN: Estatales latinoamericanas atraen a inversionistas de bonos