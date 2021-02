Mercados







BofA: tecnología y finanzas impulsan flujo de US$ 46,200 millones a fondos de acciones globales Los fondos de bonos atrajeron US$ 7,100 millones en una decimosexta semana seguida de ingresos, mientras que los valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS) agregaron US$ 1,300 millones, mostró BofA.