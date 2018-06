BlackRock: mercados emergentes pueden resistir ruido político

El aumento de los riesgos políticos durante la semana más importante del año para la economía global no debería disuadir a los inversionistas de mercados emergentes, de acuerdo con el administrador de activos más grande del mundo.

Mientras que Argentina, Turquía, Brasil y México han registrado fuertes fluctuaciones de precios en las últimas semanas, la mayoría de las naciones en desarrollo parece estar en buen pie, dijo Isabelle Mateos y Lago, estratega jefe de BlackRock Investment Institute.

Un indicador propio de la unidad de análisis de BlackRock Inc. muestra que los inversionistas perciben el mundo más riesgoso que el promedio histórico, pero no en los niveles vistos durante la invasión de Crimea o la Primavera Árabe.

"Hay momentos en que la perspectiva global es fuerte y el mercado puede absorber malas noticias", dijo. "Eso es lo que vemos ahora, particularmente para algunos grandes mercados emergentes".

El indicador de riesgo geopolítico de BlackRock, el BGRI, sigue el volumen y el sentimiento en los informes de los analistas, las noticias financieras y tuits influyentes para evaluar en qué medida los inversionistas están enfocados en los riesgos geopolíticos. Una puntuación de cero en el índice representa el nivel promedio del BGRI desde su origen en el 2003, mientras que un puntaje de uno significa que está una desviación estándar por encima del promedio.

Los activos de los mercados emergentes se desempeñaron mucho mejor en el horizonte de uno a tres años después de los eventos que obtuvieron un puntaje bajo en el indicador de riesgo frente a aquellos que tuvieron una puntuación alta.

De todos los riesgos actuales, las tensiones entre Rusia y la OTAN representan el mayor impacto potencial para el mercado, de acuerdo con BlackRock. Ese puntaje actualmente es negativo y está muy por debajo de su máximo de 2014. Los siguientes dos riesgos más influyentes, las relaciones entre Estados Unidos y China y la fragmentación europea, han escalado en los últimos meses, cuando el puntaje de China alcanzó un máximo de seis años.

A continuación encontrará qué más dijo Mateos y Lago sobre los riesgos geopolíticos:

Sobre países vulnerables:

"Esencialmente hay cuatro mercados emergentes en el ojo de la tormenta: Argentina, Turquía, Brasil y México, que tienen una combinación de vulnerabilidades en sus fundamentos y riesgos políticos. Debido a estas vulnerabilidades, somos algo cautelosos con respecto a ellos en este momento. Pero la mayor parte de los mercados emergentes debería estar bien".

Sobre cómo los inversionistas pueden capitalizar los cambios en los riesgos políticos:

"La forma de usar el BGRI es: 1) buscar discrepancias entre el hecho de que el mercado no está lo suficientemente preocupado o está demasiado preocupado y 2) cuando pasa algo malo o pasa algo bueno y quiere saber si habrá una fuerte reacción o no, mirar lo que ya se espera".

"Por ejemplo, cuando Trump publicó la carta para cancelar su visita a Kim Jong-un, si mira el BGRI del conflicto de Corea del Norte, no verá absolutamente ninguna buena noticia descontada, por lo que podría haber deducido que la cancelación de la cumbre no debería haber tenido mucho impacto porque el mercado no descontó un resultado positivo".

Al eliminar los sesgos personales de las evaluaciones de riesgos geopolíticos:

"Ahí es donde vemos el mérito de este ejercicio. Hay otras medidas de incertidumbre política como la de la Fed. No tratamos de decir cuán arriesgado es el mundo. Lo que decimos es cuán preocupado está el mercado, lo que ya está en el precio y cuán probable es que este riesgo se materialice".

Sobre el aumento de los riesgos geopolíticos:

"Recientemente apareció el riesgo de las tensiones en Oriente Medio desde el anuncio de EE.UU. de abandonar el acuerdo con Irán. Eso podría tener repercusiones globales: una caída en los precios del petróleo y también sanciones secundarias que podrían afectar la percepción hacia las compañías europeas".

"También consideramos que el riesgo de populismo latinoamericano es elevado. Aumentó en los últimos meses. Es un problema que no está reflejado significativamente en el precio. Es muy pronto para verlo como una oportunidad de compra".

Sobre acontecimientos positivos:

"Tendremos que ver al final de esta semana si hay algún movimiento, pero vemos que el riesgo de conflicto Rusia-OTAN disminuye. Eso podría mejorar la percepción del mercado hacia Rusia y los países que dependen de él en Asia Central".

Sobre oportunidades de compra:

"En resumen, los mercados emergentes fuera de los cuatro más complicados parecen tener valoraciones relativamente justas en comparación con otras regiones y tienen muy buenos fundamentos en el lado de las acciones, así como de la deuda en moneda fuerte".

"Ya no es barato, pero tiene una valoración más justa que todo lo demás".