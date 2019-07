Bank of America supera expectativas apoyado en una economía saludable que hizo crecer los préstamos

Bank of America Corp superó el miércoles las estimaciones con sus resultados trimestrales gracias a que el libro de préstamos del segundo prestamista más grande de Estados Unidos se benefició de la buena salud de la economía.

La banca de consumo ha sido un soporte para los principales prestamistas de Wall Street que han reportado resultados esta semana, ya que ha moderado la debilidad en el negocio de operaciones y asesorías.

Pero también surgieron señales de advertencia por la caída en los márgenes de JPMorgan, Citigroup y Well Fargo, lo que alimentó los temores de que una rebaja en la tasa de interés referencial por parte de la Fed pueda poner más presión sobre las ganancias al reducir el diferencial entre los cobros por créditos y depósitos.

Bank of America, sin embargo, quebró esa tendencia y reportó un incremento de 3 puntos básicos en un año en sus márgenes de intereses, a 2.44% para el segundo trimestre, aunque la métrica bajó 7 puntos en comparación con el primer trimestre.

El presidente financiero Paul Donofrio dijo que el declive secuencial era atribuible a menores tasas de interés de largo plazo.

"Cuando las tasas de interés de largo plazo bajan, vemos más personas pagando sus hipotecas y eso se traduce en que más valores respaldados por hipotecas sean amortizados y ello, a su vez, nos fuerza a cancelar algunas primas", dijo. "No creo que se pueda extrapolar eso al futuro porque las tasas de largo plazo ya se han estabilizado", añadió.

El prestamista es el más sensible de los tres grandes de Estados Unidos a los cambios en la tasa de interés debido a su gran stock de depósitos y valores hipotecarios sensibles a las fluctuaciones en los costos referenciales del crédito.

Los ingresos ajustados del mercado global de Bank of America, que incluye las operaciones de acciones y bonos, cayeron un 5.7% a US$ 4,180 millones. La ganancia neta aplicable a los accionistas comunes subió 10% a US$ 7,110 millones, o 74 centavos por acción, en el segundo trimestre.

Analistas esperaban una ganancia de 71 centavos por acción, de acuerdo a datos de IBES, de Refinitiv.