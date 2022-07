Si bien las expectativas de aumentos agresivos de las tasas por parte de la Reserva Federal están alcanzando su punto máximo, las expectativas de inflación no lo están haciendo, y el indicador alcista y bajista de BofA permanece en “máximo bajista” por tercera semana consecutiva, escribió Hartnett en una nota.

Tanto las acciones como los bonos se vieron golpeados por las salidas de capitales esta semana, ya que los inversionistas temen que la economía mundial pueda contraerse en medio de una inflación galopante y bancos centrales más restrictivos.

Alrededor de US$ 5,800 millones salieron de los fondos de acciones globales en la semana hasta el 29 de junio, aunque las acciones estadounidenses vieron pequeñas entradas de alrededor de US$ 500 millones, dijo BofA, citando datos de EPFR Global. Los bonos tuvieron amortizaciones de US$ 17,000 millones, según muestran los datos.

Los mercados se han visto afectados este año debido a que los inversionistas vendieron los activos de riesgo por temor a una recesión inminente, mientras que la inflación se mantiene estancada incluso cuando los bancos centrales inician agresivas subidas de tasas.

En conjunto, las acciones y los bonos de todo el mundo registraron la mayor caída de la historia, según datos de Bloomberg que se remontan a 1990. Solo el índice S&P 500 perdió más de US$ 8 billones, lo que marca su peor primer semestre en más de medio siglo.

Otros estrategas aparentemente alcistas esperan que las acciones se recuperen al menos parcialmente en el segundo semestre, según encuestas de Bloomberg. Pero los pares de Michael Wilson en Morgan Stanley advirtieron de más caídas hasta que el mercado toque fondo. Estrategas de Goldman Sachs Group Inc. dijeron el viernes que el riesgo de una nueva liquidación en los mercados de valores sigue siendo alto, ya que los inversionistas solo están valorando una recesión leve.

La próxima temporada de ganancias también será crucial para que los inversionistas evalúen el impacto de los precios altos y la confianza más débil de los consumidores en las ganancias corporativas.