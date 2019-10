El riesgo país de Argentina se movía al alza este lunes, previo a la apertura de los mercados financieros en el país sudamericano, tras nuevas restricciones cambiarias luego de la derrota del Gobierno en las elecciones presidenciales, dijeron operadores.

El indicador del banco JP.Morgan subía 19 unidades, a 2,165 puntos básicos, hacia las 9:30 hora de Buenos Aires (12:30 GMT), un nivel que a criterio de los analistas es claramente de default de deuda.

Operadores estiman que los mercados financieros de Argentina tendrán unos días agitados luego de que el peronista de centroizquierda Alberto Fernández ganara las elecciones presidenciales el domingo, aunque los indicios de una transición ordenada y de una oposición fuerte podrían limitar las turbulencias.

El presidente del banco central de Argentina (BCRA), Guido Sandleris, sostuvo que la fuerte restricción cambiaria dispuesta en la madrugada obedece al objetivo de preservar las reservas de la entidad hasta la asunción del nuevo gobierno nacional el 10 de diciembre.

La autoridad monetaria dispuso un límite de compra de US$ 200 por mes a través de cuentas bancarias y de US$ 100 por mes para la adquisición en efectivo, en un incrementó de los controles cambiarios desde el límite previo de US$ 10,000 por mes.

“Es crucial dar tranquilidad a la economía” y por ello “buscamos proteger las reservas”, sostuvo el funcionario durante una rueda de prensa previa a la apertura de los mercados.