Aluminio cae por fin de sanciones de EE.UU. a Rusal y el cobre opera estable

Los precios del aluminio bajaban el lunes, después de que Estados Unidos levantó sus sanciones al segundo mayor productor mundial del metal, United Company Rusal.

Washington anunció en diciembre su intención de poner fin a las sanciones impuestas en abril sobre Rusal y otras firmas ligadas al oligarca ruso Oleg Deripaska.

A las 11:36 GMT, el aluminio referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 1.8%, a US$ 1,885 por tonelada, tras tocar el viernes su máximo desde el 24 de diciembre.

Su precio tocó un máximo de siete años cuando entraron en vigor las sanciones, por temor a una escasez de suministros, pero acabó el año con un desplome del 18.6% por culpa sobre todo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

En otros metales básicos, el cobre operaba estable a US$ 6,058.50 por tonelada; el zinc avanzaba un 0.9%, a US$ 2,689; el plomo agregaba un 0.7%, a US$ 2,124; el estaño presentaba pocos cambios, a US$ 20,670; y el níquel perdía un 0.7%, a US$ 11,880.