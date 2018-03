Aluminio cae por alza de expectativas de imposición de aranceles de EE.UU. a importaciones

Los precios del aluminio bajaban el miércoles, ya que la perspectiva de una imposición de aranceles en Estados Unidos se vio impulsada por la renuncia de Gary Cohn, un defensor clave del libre comercio en la Casa Blanca.

A las 1303 GMT, el aluminio referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 0.68%, a US$ 2,132.5 la tonelada, en camino a repetir los mínimos tocados la semana pasada tras el anuncio de los planes de fijar aranceles del 10% a su importación.

Cohn, el principal asesor económico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su renuncia el martes, una decisión tomada después de perder el pulso por la aprobación de los aranceles.

Por su parte, el cobre caía un 1.2%, a US$ 6,918 la tonelada, mientras el mercado está atento a la próxima publicación de cifras clave del mayor consumidor mundial, China, responsable de cerca de la mitad de la demanda global, estimada en unos 24 millones de toneladas este año.

China publicará en las dos próximas semanas una serie de datos que se espera muestren que el crecimiento fue mayormente estable al comienzo del año, con un aumento de las exportaciones y una actividad fabril bastante resiliente.

En otros metales básicos, el zinc bajaba un 0.6%, a US$ 3,281.5; el plomo cedía un 0.9%, a US$ 2,417; el estaño caía un 0.4%, a US$ 21,355; y el níquel descendía un 2%, a US$ 13,415 por tonelada.