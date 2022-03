Las empresas latinoamericanas aprovecharon una década de bajas tasas de interés en mercados internacionales de bonos ligeramente regulados, particularmente mediante el uso de deuda denominada en dólares, y ahora enfrentan numerosos desafíos derivados de la política de ajuste de la Reserva Federal, escribieron Iader Giraldo y Philip Turner en un artículo reciente para el Fondo de Reserva Latinoamericano.

Las corporaciones no financieras en Latinoamérica están más endeudadas que la mayoría de sus pares de mercados emergentes. Las disparidades de divisas se están convirtiendo cada vez más en una amenaza para la estabilidad macroeconómica y financiera de la región, escribieron.

Endeudarse en dólares es peligroso para las empresas que no ganan dólares, en particular las que producen bienes y servicios que no se comercializan en el mercado internacional, agregaron. Algunas empresas de productos básicos están mejor protegidas porque comercian en dólares, pero también tienden a estar más apalancadas y más expuestas a la volatilidad de los precios.

“El efecto agregado de tal endeudamiento es hacer que el tipo de cambio sea menos efectivo como mecanismo estabilizador frente a golpes externos”, dicen los autores.

Un ajuste excesivo de la Fed podría “generar mucha turbulencia en la región, elevando las primas de riesgo, recortando las ganancias corporativas y reduciendo el valor de mercado de las empresas”, señalaron y añadieron que “el riesgo más alto a corto plazo es quizás un alza inesperada de los rendimientos en los mercados internacionales de bonos de referencia”.

Para abordar estos desajustes, los autores llamaron a una mayor transparencia relacionada con la forma en que se utilizan los ingresos de las transacciones de bonos y con el estado financiero de los prestatarios de América Latina. Adicionalmente, instaron a la implementación de más regulación a nivel local, especialmente reglas macroprudenciales, para evitar la disfunción del mercado.

A medida que la Fed suba las tasas, eso también podría obligar a las empresas que tienen deuda en moneda extranjera, principalmente en dólares, a reducir la producción, lo que podría afectar la economía mundial. “Históricamente, a la Fed le ha resultado muy difícil evaluar a tiempo el impacto de las fragilidades financieras en el extranjero sobre el PBI de Estados Unidos, y ha cometido grandes errores en ambas direcciones”, escribieron los autores.

Aún así, “un punto positivo para las empresas latinoamericanas es que las presiones de liquidez del dólar a corto plazo se han aliviado a medida que el financiamiento de bonos a largo plazo ha desplazado significativamente los préstamos bancarios a corto plazo (o de tasa flotante). Ahora son menos vulnerables a los reveses repentinos de la financiación externa”, agregaron.