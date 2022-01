Pese a la tensión política y la tercera ola de la pandemia en el Perú, el segmento inmobiliario arrojará cifras positivas este año, tras un 2021 con un buen desempeño (, en el que se vendieron 40% más de unidades de vivienda que un año antes.

“Lo concreto es que nosotros creemos que el mercado inmobiliario en general podría crecer 15% (este año) en todos sus segmentos. Es una cifra razonable considerando que el año pasado se vendió 40% más de vivienda; y como se ha dicho varias veces, es un segmento del mercado contra cíclico”, dijo Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Este dinamismo, se debe en un 76% a la vivienda social que cerró el 2021 con más de 12,000 unidades vendidas.

Es en esa línea que el gremio empresarial considera que debe sustituirse el enfrentamiento entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Vivienda sobre la aplicación del Reglamento Especial de Habilitación Urbana, “por un diálogo abierto que dilucide los aspectos más relevantes de esta controversia”.

Refirió que la norma pretende promover la generación de oferta de vivienda de interés social para atender la demanda efectiva de los sectores de ingresos medios y bajos de la población; y que calce con las condiciones de los hogares en Lima Metropolitana, y en particular de los demandantes de vivienda, como hogares con menos de tres integrantes.

Precio de inmuebles

De otro lado, consultado por la caída del dólar registrado en las últimas semanas en el país y un posible impacto en los precios a favor de los compradores, Valdivia refirió que la moneda extranjera sigue aún “muy flotante” para que se traslade al precio del inmueble de manera inmediata.

“El problema (con la caída del dólar) es que es muy flotante. Hemos visto que está bajando hace casi un mes pero eso no quiere decir que seguirá bajando o irá para arriba, por lo que aún no hay incidencia en el precio final de la vivienda; y tampoco es tan evidente en materiales. No porque baje el dólar un mes el material baja”, anotó.

Según Capeco, materiales como el ladrillo y cemento continua en subida y el de la loseta se recuperó después de cuatro meses de estancamiento.

Fuente: Capeco

Demanda 2021-2022

El gremio proyectó que para el periodo 2021-2022, más de 98,000 hogares demandan vivienda nueva en Lima Metropolitana, de los cuales unos 74,000 corresponden a la de interés social. A esto hay que sumar los 67,000 hogares que quisieran adquirir un lote habilitado. En total, se requiere no menos de 141 mil viviendas para dicho período.

Lima Este y Lima Top son lo que más concentran la demanda efectiva de vivienda, con 21,211 y 17,007 respectivamente sobre la compra de vivienda nueva. Mientras que Lima Norte y Lima Centro concentran la demanda en lotes habilitados.