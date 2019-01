MEM mantiene como prioridad usar gas de Camisea en su proceso de masificación

La posibilidad de importar gas desde Bolivia ha generado distintas reacciones en todos los sectores. Sin embargo, el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara , precisó que la prioridad del gobierno es trabajar con gas natural, como parte del proceso de masificación.

"Nosotros estamos trabajando varios proyectos como el de Siete regiones, llevar gas al sur y, además, estamos evaluando cómo masificar el gas o GLP a los lugares donde no lleguen las empresas", indicó a gestion.pe.

¿Sería más barato importar gas desde Bolivia? Según el funcionario el Ministerio de Energía y Minas ( MEM ), "no necesariamente".

Es que si bien, se pueden evaluar sinergias -observó- la prioridad es trabajar con el gas de Camisea.

"No necesariamente sería más barato. Podríamos trabajar desde acá. Tenemos fondos del FISE para construir redes domicialiarias en algunas zonas donde el privado no llega y no le es rentable y allá podríamos llegar con esos recursos, abaratar algunas cosas y el gas que está acá podríamos llevarlo", indicó a gestion.pe.

Sobre lo dicho por el gobernador de Arequipa, que podría ser una opción el importar gas, Guevara mencionó que esa región ya cuenta con un concesionario distribuidor, por lo que no necesitaría abastecerse de gas boliviano.

En otro momento, el viceministro de Hidrocarburos informó que se está haciendo un estudio para ver cuál es la mejor alternativa para llevar gas al sur y permitir tener seguridad energética.

"Ese estudio esperamos tenerlo antes del final del primer trimestre

Es un estudio que está haciendo un consultor y lo estamos haciendo en coordinación con ProInversión", mencionó tras participar en la reunión Retos y Desafíos: Rumbo a los 100,000 BOPD'.