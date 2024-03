El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI), informó que ha logrado “avances” que contribuirán, a finales de este mismo año, a la ejecución de US$ 1,405 millones de inversión en minería y US$ 1,831 millones en infraestructura (transportes y electricidad).

El MEF recordó que el EESI está conformado por un equipo técnico especializado que está en encargado de realizar el seguimiento de los planes de ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada, acompañando en la identificación de los problemas y trabas que afecten su ejecución, y en coordinación con las autoridades competentes, propone alternativas de solución.

Así también el ministerio destacó que la aplicación de la metodología del EESI ya presentó resultados en 2023. “Permitió el destrabe diversos trámites o procedimientos que afectaban los cronogramas de un grupo de proyectos mineros y de infraestructura que, dada su envergadura, en conjunto alcanzó una ejecución de US$ 2,354 millones”, indicaron.

Entre ellos están las certificaciones ambientales obtenidas para el avance de los proyectos Zafranal (US$ 20 millones), los estudios de ingeniería del proyecto Línea 2 del Metro de Lima y Callao (US$ 315 millones), la aprobación de autorizaciones y estudios en los proyectos Terminal Portuario Chancay (US$ 171 millones) y la aprobación de instrumentos de gestión ambiental de la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (US$ 487 millones), entre otros.

Avances en minería

A partir de ese trabajo realizado, el MEF resaltó que, en los primeros meses del 2024, el EESI ya logró la aprobación de diversos trámites para cuatro proyectos mineros relevantes en el país. Estos son:

La aprobación de la autorización de actividades de explotación de Yumpag, que permite que la inversión de este proyecto y de Uchuchcaccua -de la cual Yumpag es mina satélite- se ejecuten.

La aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de Extensión Antamina, que amplía la vida útil por ocho años.

La aprobación de autorizaciones de funcionamiento para los proyectos Quellaveco y Mina Justa, que hacen posible que alcancen sus respectivas metas de producción 2024.

La conformidad del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de Acumulación Yauricocha, que permitirá la profundización de labores subterráneas e implementar plataformas de perforación para evaluar posibles reservas de mineral.

En esa línea, el MEF recalcó que para 2024 se tiene previsto el avance y ejecución de inversiones en proyectos y unidades mineras tales como Las Bambas (US$ 519 millones), Extensión Antamina (US$ 222 millones), Quellaveco (US$ 280 millones), Zafranal (US$ 98 millones), UM Raura (US$ 98 millones), Mina Justa (US$ 89 millones), Yumpag (US$ 39 millones), UM Pucamarca (US$ 23 millones), Yauricocha (US$ 18 millones), entre otros.

Expectativa en infraestructura

En el caso de los proyectos de infraestructura, el MEF aseguró que la coordinación del EESI contribuyó al avance de tres proyectos en transportes. Uno de ellos es la aprobación de la Ficha Técnica Socio Ambiental para el puente temporal de acceso a la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo cual permite la implementación del citado puente.

Además están la entrega de las áreas de la Estación 5 y el Pozo de Ventilación 06 del Ramal 4 de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao; y la aprobación de la Modificación del Estudio Ambiental Detallado del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, hito principal para que el titular pueda presentar el expediente técnico, y demás tramites para ejecutar nuevas inversiones, de acuerdo al MEF.

El ministerio también recordó que, en el sector transporte se tienen previstas importantes inversiones este 2024. Entre ellas destaca el Terminal Porturario de Chancay (US$ 770 millones) y la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (US$ 498 millones), entre otros.

En el caso del sector electricidad, hasta marzo de este año, se obtuvieron avances, entre otros, como la conformidad del ITS del proyecto Ampliación de las SE Montalvo 500/220 kV y Poroma 500/220 kV (US$ 20 millones) y del Estudio de Impacto Ambiental de la “Línea de Transmisión S.E. Solimana – S.E. Ocoña, agregó el MEF.

Temas relacionados a inversión privada

Capeco: creciente inseguridad jurídica amenaza despegue de la construcción en 2024

La Libertad: las cuatro obras clave que se busca impulsar para renovar a la región

Chancay: 60% del territorio espera plan urbano para nuevas inversiones, ¿qué falta?

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.